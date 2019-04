Ex mando de Estado Mayor entró con agresores, señalan vecinos

Agencia Reforma/ Érika Hernández

La Asociación de Colonos del Condado de Sayavedra informó que el ex mando del Estado Mayor Presidencial (EMP), Sergio Hernández Vega, entró al fraccionamiento con los supuestos responsables de su asesinato.



Esta deducción, informó la agrupación vecinal, se desprende luego de revisar los videos de ingresos al condominio.

"La Asociación de Colonos se mantiene colaborando con la autoridad. Después de revisar videos de acceso al fraccionamiento, se puede observar que la persona fallecida ingresa con tarjeta de socio activo, acompañado de los supuestos responsables, sin mostrar señales de sospecha ni solicitar ningún tipo de auxilio", indicó en un comunicado.



Hernández Vega fue ex secretario particular del ex Jefe del Estado Mayor Presidencial, Roberto Miranda, en el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto.



De acuerdo con la Procuraduría del Estado de México, el cuerpo del hombre de 49 años fue encontrado a las 4:45 horas en su casa del Condado de Sayavedra, en Atizapán, con un pedazo de tela cubriéndole los ojos, un calcetín en la boca y las manos atadas.



"Apreciándosele lesiones en el cuello producidas por arma blanca", indica el informe policial.



El militar fue uno de los miembros del EMP que solicitó su retiro anticipado luego de que esa corporación desapareció, y, de acuerdo con su esposa, se dedicaba a los bienes-inmuebles.