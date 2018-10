Madrazo admite fraude contra AMLO en elecciones de 2006

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex candidato presidencial del PRI en las elecciones de 2006, Roberto Madrazo Pintado, reconoció a través de un programa radiofónico que en sus actas, el entonces candidato del PRD y hoy presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se encontraba arriba en los resultados y no el ex presidente de México, Felipe Calderón.

En entrevista con el periodista Emmanuel Sibilla, Madrazo Pintado aseguró que él no entregó las actas donde se demostraba el triunfo de López Obrador porque "nadie me las pidió" y aseguró que el costo político de darlas a conocer hubiese "dinamitado la vida democrática del Instituto Federal Electoral, del sistema político y la vida democrática del país".

"Yo le apostaba que hubiera recuento, si el IFE hubiera tomado la decisión de hacer el recuento como exigía una parte de la oposición que contendía, casilla por casilla y voto por voto, yo sabía que podía ser un recuento favorable para López Obrador, pero esa no era mi lucha", reconoció el ex candidato priísta.

El priísta dijo que no reconoció como triunfador al ex presidente Calderón porque "quería que yo presentara las actas como candidato del PRI en donde iba a demostrar él su triunfo respaldado en actas del PRI".

Señaló que fue una elección sumamente cerrada y no sabía, ni tenía la capacidad porque la votación era muy pequeña y sobre qué iba a ser el IFE sobre el recuento de votos.