Exhibe AMLO video de presuntos sobornos a legisladores panistas

Claudia Guerrero

MÉXICO.- El presidente Lopez Obrador exhibió durante su conferencia mañanera el video sobre los presuntos sobornos a legisladores panistas para avalar reformas.

El mandatario señaló que el material muestra la "inmundicia" del régimen de la corrupción.

"Desde luego que no lo había yo visto, no lo conocía, hay que ver si es el video que entregó el señor Lozoya a la Fiscalía, si tiene cambios o es otro", dijo en conferencia mañanera.

"Ya está este vídeo, va a ser la Fiscalía la encargada de decir si es el que tienen en el expediente o es otro, pero si este video que se dio a conocer es bastante fuerte, muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, porque todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos".

Además, señaló que los medios de comunicación no le han dado tanta difusión, por lo cual decidió difundirlo en su conferencia.

"Se ha difundido el video, pero no mucho eh, porque los medios no le están dando la importancia que tiene, no es el video de René Bejarano, ese se difundió pero a nivel nacional e internacional, y este veo que apenas en las redes sociales, las grandes televisoras no tienen exposición, no se habla del tema, por eso, como a veces la gente no se entera porque no todos tienen acceso al internet", expuso.

"Muchos se informan por televisión abierta, ahora por el Canal 11, por el 22, el 14, por qué no buscas el video, vamos a pasarlo aquí, ayudamos a que se difunda para que se vea cuánto dinero recibían, maletas, esto no son portafolios, maletas".

López Obrador reiteró su llamado a que se transparente la investigación y dijo que el video debe ser considerado como un asunto de Estado.

"Que se informe al pueblo, a mi me gustaría que se considerará un asunto de Estado y que la Fiscalía informara qué declaró el señor Lozoya, conocer la denuncia completa y conocer si es este el video u otro, todo lo que tiene la Fiscalía, transparencia primero, que el pueblo se entere, antes no sucedía así, sólo se enteraba la gente de lo que le convenía al régimen, a los mandamases, a los de arriba, eso es lo que se le informaba a la gente, porque tenían control casi absoluto de los medios de información", sostuvo.