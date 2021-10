Exhiben a Lilly Téllez presumiendo “austeridad” subiendo a un Porsche

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes, las redes arremetieron contra Lilly Téllez, después que se difundiera en redes sociales, un video donde se observa a la senadora cuando está a punto de subir al vehículo de lujo, color negro, tipo Porsche en el que la espera su equipo de seguridad.

Dice Lilly Téllez que el Porsche de superlujo en el que la captaron es “prestado”…¿tú le crees a Lilly Téllez?



A= No

B= Ni que estuviera menso

C= ¡No me chupo el dedo! pic.twitter.com/ZCgMIsiqhd