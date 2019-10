Exige AMLO a funcionarios no intervenir en Morena

Claudia Guerrero

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy se reunirá con los responsables de los programas sociales para pedirles que no se metan en asuntos electorales y, en particular, en la contienda interna de Morena.

"El mensaje es no se metan, el que se meta con partidos, en procesos como el que está llevándose a cabo en Morena, el funcionario que se meta a eso, lo primero es separarlo del cargo, pedirle su renuncia, de inmediato, y ponerlo a disposición de la Fiscalía Electoral, entonces, hay algunos que les cuesta trabajo entender esto", dijo el tabasqueño en conferencia.

El Mandatario adelantó que enviará una carta a los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para recordarles que desde ese partido se ha luchado por la no intervención del Gobierno en asuntos partidistas.

"Voy a enviar una carta para decirle a los militantes de Morena que siempre hemos luchado, que siempre se luchó por no permitir la intervención del Gobierno y que siempre hemos luchado por la democracia y que no solo en el caso de los militantes de Morena, en general, los ciudadanos mexicanos, ya no son ciudadanos imaginarios, son ciudadanos de verdad y que se actúe de esa forma, con absoluta libertad, que no haya manipulación", dijo.

También te puede interesar: The Economist: Gobierno de AMLO fracasó durante el ataque a Culiacán

Que el voto sea libre, pide AMLO a militantes de Morena

"Que el voto sea libre, que actuemos como buenos ciudadanos, que no haya amiguísimo, influyentismo, sectarismos, que cada ciudadano libremente decida".

Incluso, el político tabasqueño sostuvo que su ocupación al frente de la Administración federal no le deja tiempo para atender lo que sucede en Morena, donde, por fortuna, dijo, no le hicieron caso de hacer una encuesta para definir al próximo dirigente nacional.

"Casi no vienen a informarme nada sobre lo que está pasando en Morena, pero cuando alguien viene a tratarme el tema les digo: no me importa, tengo otra encomienda, ayúdenme ustedes a que se resuelvan las cosas sin el Gobierno", sostuvo.

"Lo único que hice fue atreverme a proponer que hicieran una encuesta, afortunadamente no me hicieron caso. Entonces no tengo nada que ver".