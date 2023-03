Exigen justicia por el caso del `El Mijis´ a un año de su muerte

Luego de un año de la muerte de Pedro Carrizales "EL Mijis", en Tamaulipas, su esposa Miriam Martínez acudió este viernes a la representación de esa entidad en la Ciudad de México para solicitar al Gobernador Américo Villarreal que se esclarezca el caso.

Si bien aclaró que el tema es responsabilidad de la Fiscalía General de Tamaulipas, pidió al morenista que interceda para que la Federación también se involucre en la indagatoria.

"Simplemente, le vengo a pedir el apoyo al Gobernador de Tamaulipas , para que me apoye en continuar con la investigación de este caso, yo lo estoy haciendo porque perdí a una pareja, un padre para mis hijos, un apoyo para mí, un abuelo y un apoyo para la sociedad, entonces yo quisiera esclarecer su muerte porque ha pasado un año y no ha habido avance alguno, quisiera más que nada el apoyo del Gobierno", dijo la señora en entrevista.

"Le pedimos, por favor, que ordene a la Fiscalía que coopere con la Federación, que abra el expediente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y que permita a quienes no tienen intereses ocultos que investiguen el homicidio", anotó en un oficio entregado a esa representación.

Martínez acudió a la entrega del oficio acompañada de Bryan LeBarón y la activista Frida Guerrera.

El 31 de enero de 2022, "El Mijis" fue reportado como desaparecido y el 3 de febrero de ese año se dio a conocer de su muerte en un "accidente" en la carretera Piedras Negras-Nuevo Laredo, en los límites de Tamaulipas con Nuevo León.

"Vimos en pedazos a 'El Mijis', no estaba completo, tenía un golpe en la cabeza y había un alambre en el vehículo, estaba en bolsas el cuerpo. ¿Qué pasó realmente? Si no hubiéramos levantado la voz para que lo buscaran, no hubieran dicho nada, hubiera guardado silencio, lo que queremos es que (la Fiscalía de Tamaulipas) hagan su trabajo", exigió Guerrera.

"La muerte de 'El Mijis' no puede quedar impune porque sería un mensaje muy grave para nosotros como activistas y para la sociedad en general", destacó LeBarón.

"Ya nos callamos un año, no vamos a dejar que esto se olvide a nadie, porque fue un asesinato, fue un crimen", resaltó Guerrera.

"Esto cae directamente en la Fiscalía de Tamaulipas, aunque es un poder independiente, queremos que el Gobierno de Tamaulipas nos ayude... el celular de 'El Mijis', 15 dÌas despuÈs estaba activo, ¿Qué pasó? ¿El celular se salió solito? El cable, el alambre, las fracturas que tenía, yo lo vi, lo vio Miriam", recalcó la activista.