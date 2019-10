Existe acuerdo sobre factureras: Arturo Herrera

Verónica Gascón Hernández

Agencia Reforma

León, Guanajuato.- El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que en el tema de las empresas factureras hay un acuerdo en el fondo con el sector privado.

Después de su participación en la Reunión Anual de Industriales (RAI), el funcionario señaló que, en la redacción de la iniciativa que equipara el uso de facturas falsas con el crimen organizado, deja claro en qué casos se penaliza esta acción.

"Hemos estado teniendo reuniones desde hace algunas semanas, estamos ya completamente de acuerdo en el fondo. La posición del procurador fiscal es que la redacción deja claro que únicamente afecta a aquellas empresas que no tienen ninguna actividad empresarial adicional. Es decir, que no tienen ingresos, que no tienen relaciones económicas, que no tienen ninguna venta", señaló Herrera.

Para el Secretario de Hacienda, no es menester añadir la palabra "dolo", como lo sugirió el sector privado, porque están claros los casos en los que se utilizan facturas falsas para delinquir.

"Alguien que está presentando facturas de empresas falsas, que está solicitando devoluciones, que está presentando gastos que no hizo, claramente es un dolo", subrayó.

Durante su participación en la RAI, los industriales reclamaron a Herrera la tardanza en devoluciones del IVA y señalaron que solicitarlas pareciera ser "un pecado".

Además también señalaron que las devoluciones laborales no se pueden deducir al 100 por ciento y pidieron algún mecanismo que ayude a fomentar el empleo.

Herrera respondió que han tenido que terminar con un rezago de devoluciones que ascendía a 40 mil millones de pesos.

"La sorpresa más importante que nos encontramos fue que teníamos 170 mil millones de pagos que teníamos que hacer y alrededor de 130 mil eran pagos a Pemex, ISSSTE, CFE y alrededor de 40 mil de ellos tienen que ver con el ingreso.

"Había IVA rezagados, no devueltos, de 40 mil millones de pesos, hemos devuelto prácticamente la totalidad del IVA previo a enero del 2019. Y eso implica que hemos dejado en la fila lo que tenemos este año", indicó el Secretario.

Dijo que se terminarán de ponerse al día y la devolución del IVA tiene que ser casi de manera automática