Éxito total: Tren Maya deslumbró en su primer recorrido de prueba

Tras una larga espera, el Tren Maya finalmente realizó su primer recorrido de prueba ayer, saliendo a la 1:30 de la tarde.

Este evento contó con un grupo de pasajeros insólito que incluyó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, así como los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro del partido Movimiento Ciudadano y de Yucatán, el panista Mauricio Vila.

Todos los invitados de honor vistieron de guayabera blanca, sonrientes y en el mismo vagón del tren que ‘dio sus primeros pasos’.

El Mandatario también viajó con el empresario Carlos Slim, dueño de Grupo Carso.

En esta ocasión, el Presidente insistió que ‘llueva, truene o relampaguee, el Tren Maya se inaugura en diciembre’.

Faltan tres meses y el primer tren, verde y blanco, de cuatro vagones, sale sin pitar detrás de un montón de tierra revuelta de la estación en obra negra de Campeche rumbo a Mérida, 156 kilómetros de un total de mil 554 que tendrá el circuito por cinco estados.

Alfaro agradeció la invitación en su cuenta de X (antes Twitter) y la llamó ‘una obra impresionante que permitirá conocer las maravillas del sureste mexicano'.

A punto de arrancar el primer viaje de prueba y privado, la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, trató de imponer el ánimo de obra terminada gritando frases como ‘¡de fiesta! ¡eh, eh!’.

La Canciller Alicia Bárcena aplaudía para el video que grababa el titular de la Sedatu, Román Meyer, junto al director del INAH, Diego Prieto, parados dentro de un vagón semivacío, donde el verde olivo de militares, dueños y beneficiarios de la mega obra de más de 140 mil millones de pesos, competía con el verde selva de afuera.

El primer tren enfiló seguido de un convoy de 20 vehículos, jeeps militares, camionetas y dos ambulancias que persiguen la salud del Presidente, que acababa de dar su Quinto Informe de Gobierno.

Los pobladores miraron cruzar sobre el puente, mientras saludaban a los pasajeros.

A 200 metros de la estación, detrás de un puente que no dejaba ver al tren, los pobladores gritaban: 'Es un honor estar con Obrador', aferrados a no irse aunque hubieran llegado seis horas antes.

‘¿Qué habrá pasado, se le habrá acabado la gasolina?’ , se preguntó Francisco Poy, de 72 años, que estaba en la milpa cuando su esposa le avisó que era el día y pedaleó tres horas su vieja bicicleta. ‘Vine porque el señor Presidente de la República es el padre de todos nosotros’, decía, recargado contra la reja que corre a través de las vías.

Más de tres horas se tardó el tren en volver arrancar, que Freddi Esparza, operador de grúa, sentado en la cima de su máquina, dijo que culpa de los obreros no era. ‘Si no ha podido arrancar, no ha sido por las máquinas, porque este tren, todo lo que se atraviesa, se lo lleva’, dijo

Alrededor de las 11:30 de la noche, López Obrador y sus acompañantes llegaron por fin a la estación Teya, en Mérida, luego de diversas paradas y un viaje de estreno de 156 kilómetros.

