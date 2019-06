Exoneran a ex directivo acusado por Estafa Maestra

Zedryk Raziel

Agencia Reforma

Ciudad de México.-La Fiscalía General de la República (FGR) no halló responsable de las acusaciones de corrupción a Miguel Ángel Lozada Aguilar, ex director de Pemex Exploración y Producción (PEP), informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



En conferencia de prensa matutina, reveló que hoy conoció el informe de la FGR sobre el ex funcionario, quien fue separado de su cargo en abril en el marco de la investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

López Obrador dijo que solicitó a la Fiscalía conocer por escrito el informe sobre la exoneración a Lozada.

"Tengo la información de hoy de que la Fiscalía General hizo la investigación y no encontró responsable a este funcionario de Pemex, pero hoy solicité que me presenten por escrito esa resolución; cuando yo la tenga, se las paso", afirmó.

En enero, el Presidente había ordenado separar a tres directivos de Pemex e indagarlos por presuntos desvíos e irregularidades en el manejo de recursos públicos de la llamada "estafa maestra".