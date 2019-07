Extraterrestres hicieron contacto con la Tierra: astrónomo de Harvard

Agencia

Estados Unidos.- El jefe del departamento de Astronomía de la prestigiosa Universidad de Harvard, Abraham Loeb, aseguró en una entrevista a The Washington Post que los extraterrestres han hecho contacto con la Tierra e incluso una nave alienígena podría estar desplazándose en estos momentos "más allá de la órbita de Júpiter".

El científico y profesor desde hace más de 30 años, recientemente hizo pública su teoría sobre la existencia de la vida extraterrestre y sus manifestaciones en nuestro planeta, algo que ha dejado a algunos de sus compañeros escépticos y ofendidos por lo que consideran una "teoría endeble" y sin fundamentos.

Sin embargo, eso no amedrenta a Loeb, autor de más de 700 trabajos teóricos, que se mantiene firme en su hipótesis.

Desde hace tiempo es conocido por sus conferencias donde expone lo que él llama "modestia cósmica": que es arrogante pensar que nos encontramos completamente solos en el universo o somos una especie particularmente especial, según The Washington Post.

Loeb explicó que el pasado 19 de octubre de 2017, el telescopio Pan-STARRS, ubicado en Hawaii, registró un Objeto Volador No Identificado (OVNI) en el cielo.

"Se movía tan rápido que sólo podía proceder de algún lugar fuera del Sistema Solar. Se trata de la primera visita que nos llega del espacio exterior de la que tengamos conocimiento", aseguró.

Estas afirmaciones fueron severamente criticadas por miembros de la comunidad científica, que las consideraron "un impresionante ejemplo de ciencia sensacionalista y con motivaciones espurias".

El UFO (OVNI, por sus siglas en inglés), sin embargo, fue llamado Oumuamua, que en hawaiano da para "explorador". Posteriormente, en un artículo publicado en Astrophysical Journal por Loeb y su colega, declaraba que el Oumuamua "es una vela luminosa, flotando en el espacio interestelar como un escombro de un equipo tecnológico avanzado".

Loeb explicó que el objeto se movía demasiado rápido para tratarse de un asteroide o cometa, además de contar una trayectoria no propia de dichos cuerpos celestes y la ausencia de cola y desgasificación al acercarse al Sol, una teoría que fue considerada un insulto para la "investigación científica honesta" de la comunidad científica, como señaló el astrofísico Paul Sutter.

Pero el astrónomo de Harvard afirma que no le interesa la opinión de los otros y, a menos que le muestren pruebas para refutar su hipótesis, se mantendrá en la misma postura.

"Mucha gente esperaba que una vez que hubiera toda esta publicidad, me echaría atrás. Si alguien me muestra pruebas de lo contrario, inmediatamente retrocederé.

"Lo peor que me puede pasar es que me liberen de mis tareas administrativas, y eso me daría aún más tiempo para concentrarme en la ciencia", sostuvo.

La Marina los vio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el pasado junio que había recibido informes por parte de la Marina sobre el avistamiento de supuestos Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) que habrían sido vistos por pilotos de la Fuerza Armada.

Según los informes de la Marina de EU, difundidos en un reportaje del New Yorkt Times, una serie de objetos no identificados "fueron avistados casi diariamente entre mediados de 2014 y marzo de 2015 en el cielo de la costa estadounidense".

"Los objetos no tenían ningún motor visible ni emitían gases de escape visibles por el sensor infrarrojo, pero ahí estaban, a más de 9 mil metros de altura y moviéndose a velocidades hipersónicas", aseguraron los pilotos.

Estos curiosos avistamientos no son calificados como objetos "extraterrestres", sino que se asumen como "fenómenos aéreos sin explicación".

El mandatario estadounidense, por su parte, mencionó a la cadena ABC que "no cree particularmente" en la existencia de OVNIs y negó tener información sobre presunta "vida extraterrestre".