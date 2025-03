F1 lanza F1 TV Premium: Disfruta cada Gran Premio en 4K Ultra HD

F1 TV da un paso adelante con el lanzamiento de F1 TV Premium, un servicio exclusivo diseñado para ofrecer a los aficionados de este deporte la experiencia más inmersiva hasta la fecha.

Con transmisiones en 4K Ultra HD/HDR y una innovadora función de Multivista, seguir cada detalle de la Fórmula 1 desde casa o en cualquier lugar será más emocionante que nunca.

Con F1 TV Premium, los seguidores podrán disfrutar en vivo y en 4K Ultra HD/HDR de cada Gran Premio de la Fórmula 1, incluyendo sesiones de clasificación, prácticas y F1 Sprint. También tendrán acceso a las competiciones de F2, F3, F1 Academy y Porsche Supercup.

Desde su lanzamiento, F1 TV Premium estará disponible en dispositivos como navegadores web Chrome, Apple iOS, Apple TV y Roku. Los suscriptores podrán ver las carreras en hasta seis dispositivos simultáneamente.

Una de las grandes novedades es la función Multivista, que permitirá a los aficionados personalizar su pantalla y seguir múltiples ángulos de la acción en tiempo real. Disponible inicialmente en Apple iOS, navegadores Chrome y dispositivos compatibles con TVOS, esta herramienta ofrece acceso simultáneo a la transmisión en vivo, cámaras onboard y datos de cronometraje en directo.

F1 TV is going up a gear with F1 TV Premium!



A new premier service which offers the ability to watch races in 4K Ultra HD/HDR, along with a new personalised Multiview feature available on select devices 📲



Subscribe 👉 https://t.co/laZK7zBuh7#F1 [In selected locations 🌎] pic.twitter.com/lg2pShaGjF