Facial de vampiro contagia a dos mujeres con el virus del VIH

Nuevo México.- Dos exclientas de un spa de Nuevo México que se sometieron al tratamiento plasma o ‘facial de vampiro’ fueron diagnosticados con VIH, dijeron el lunes funcionarios estatales de salud.

Según el Departamento de Salud de Nuevo México, ambas clientas “recibieron procedimientos relacionados con la inyección” en el Spa VIP, ahora cerrado, en Albuquerque entre mayo y septiembre del 2018, informó People en Español.

Las pruebas encontraron que las mujeres recientemente se infectaron con la misma cepa del virus, “lo que aumenta la probabilidad de que las dos infecciones por VIH hayan resultado de un procedimiento en el Spa VIP”, según el comunicado de prensa.

El establecimiento cerró en septiembre después de una inspección de salud, ofreció “tratamientos faciales con vampiros”, procedimientos en los que el plasma se extrae de la sangre del cliente y luego se inyecta en la cara del usuario.

El tratamiento ganó popularidad en 2013 cuando Kim Kardashian lo publicó en su cuenta de Instagram.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians (E!) recibió un tratamiento facial de vampiro en 2013, pero dijo que el procedimiento fue incómodo porque estaba embarazada de su hija North en ese momento, y no pudo obtener los tratamientos de adormecimiento habituales de antemano. “Antes de hacerme el procedimiento, me enteré de que estaba embarazada, por lo que no podía usar una crema para adormecer o un analgésico y se sugieren ambas”, dijo en ese momento. “Fue muy duro y doloroso para mí”.

El Departamento de Salud del estado está ofreciendo pruebas gratuitas de VIH, hepatitis B y hepatitis C para exclientes del spa. Hasta ahora, más de 100 clientes han sido evaluados, dijeron las autoridades.