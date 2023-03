Fallece enfermera en Morelos tras auto practicarse una liposucción

Por someterse a una liposucción por cuenta propia, una enfermera que trabajaba en la clínica de cirugía plástica "Samper" murió al sufrir un paro cardiorrespiratorio en el Municipio de Cuernavaca, Morelos.

Los hechos fueron registrados alrededor de las 14:30 horas, cuando personal de la clínica ubicada en la Colonia Reforma alertó a los servicios de emergencia que una empleada del lugar, identificada como Karina N. de 32 años, presuntamente sufrió un paro cardiorrespiratorio tras someterse a una liposucción por cuenta propia.

"Hubo un fallecimiento en la clínica de cirugía plástica (Samper), una señorita que laboraba ahí fue que se realizó el tratamiento ella sola", dijo la empleada de manera anónima a medios locales.

La trabajadora, que aún llevaba consigo su uniforme cuando dialogaba con medios a las afueras del lugar, afirmó que la enfermera usó el material de la clínica para someterse al procedimiento.

Posteriormente, y sin que las autoridades estatales confirmaran las causas de muerte de la enfermera, el dueño de la clínica, el cirujano Rolando Samper Mendoza, lanzó un mensaje en redes sociales para asegurar que no se encontraba en el lugar de los hechos, sino en Guadalajara, cuando ocurrió el caso.

De acuerdo a los hechos Samper acusó a la enfermera por abuso de confianza y señaló que murió como consecuencia de los medicamentos que se suministró.

"Lamentamos mucho lo que le pasó a Karina, pero es un acto que no está autorizado por mí y que, además, desafortunadamente, usó mi clínica para eso. Nada tengo que ver en el asunto (...) Fue en mi clínica, pero sin mi autorización", recalcó.

Tras los comentarios del médico, una de las integrantes del Programa Interdisciplinario de Investigación Acción Feminista (PIAFF) urgió a la Fiscalía del estado investigar el caso con Protocolo de Perspectiva de Género.

Por lo tanto, la clínica Samper se encuentra clausurada.

Investigarán 'a fondo'

Cuando se le preguntó al Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, si cabe la hipótesis de una auto liposucción por el caso de la enfermera Karina, contestó que sería algo inédito por lo que tendrán que investigar a fondo.

"Es algo que no se necesita ser científico para asumir en sentido común que no (fue una auto liposucción)", aseveró Carmona a medios el día de hoy.

"Lo cual nos obliga a investigar a fondo, eso es algo que sería inédito que una persona se hiciera una operación, una intervención de ese tipo, que requiere el manejo de anestésicos fuertes", agregó.

El Fiscal puntualizó que no estaba realizando ninguna acusación, solo que no descartarán esa posibilidad.

NO ES CREÍBLE!.

El fiscal Uriel Carmona Gándara dijo no es creíble la versión donde una enfermera en Cuernavaca se quería practicar una liposucción dentro de una clínica particular, qué ocasionó su deceso. Afirmó que se va a investigar el caso y serán citados todos los empleados pic.twitter.com/4c1r96087J