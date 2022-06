Falso que al AIFA lleguen aviones con indocumentados venezolanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un "invento" y "falso" los señalamientos de la directora de la revista "Siempre", luego de sus controversiales declaraciones asegurando que al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, (AIFA) llegan aviones “repletos de ciudadanos de Venezuela que no pasan por migración”.

Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección "quién es quién en las mentiras de la semana", exhibió a la periodista y política del PRI, Beatriz Pagés Rebollar quien durante una conversación con el publicista Carlos Alazraki, dijo que en el Felipe Ángeles llegan aviones con ciudadanos de Venezuela que no pasan por migración.

Sin embargo, durante la entrevista no se presentó ninguna evidencia, “ni siquiera una fotografía”, además, García Vilchis destacó el “lenguaje florido” con el que Javier Lozano se expresa para reafirmar las acusaciones, sin dejar de lado que estos personajes dejaron salir sus racismo y xenofobia hacia los compatriotas de Venezuela.

Beatriz Pagés - Estamos llenos de ilegales, de gente sin documentación, que no sabemos exactamente qué vienen hacer a México”.

A continuación de te dejamos el metraje.

El mandatario federal reiteró su descontento por la búsqueda de desacreditación del aeropuerto. "Suele pasar, ella es del PRI, inventa cosas, eso que dice es falso", señaló López Obrador en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

En tanto, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño Yáñez señaló por su parte que se trata de una calumnia "y eso si calienta".

"No es cierto, mienten, hay una excelente atención en este Aeropuerto, se planeó el área de migración, el flujo y las estadísticas y como responsable de Migración está un general retirado, un general de ala, experto en la materia" .

El presidente López Obrador recordó que con el publicista mantienen diferencias porque es un extremo conservador "como hitleriano".