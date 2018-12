Infonavit perdona deuda de familia afectada por avioneta

Agencia

Culiacán, Sinaloa.-La familia afectada por el avionazo ocurrido el lunes 3 de este mes no podrá pasar estas fechas navideñas en lo que era su hogar desde hace cuatro años porque una gran parte sigue en ruinas.

De acuerdo con El Debate, pese a que pasan los días, hasta ayer no habían recibido los recursos del seguro de daños de Infonavit, y los afectados aún no saben si la avioneta estaba asegurada, porque las autoridades que realizan las investigaciones no les han informado.

Iván, jefe de esta familia, dijo que en Infonavit les entregó 60 mil pesos para la reparación de la vivienda, además de que la deuda quedaría cancelada, aunque con estos apoyos no se alcanzaría a cubrir los daños de la vivienda.

Esto dijo es una buena noticia para su familia y le da alegría y esperanza en esta época navideña.

El afectado señaló que el gobernador Quirino Ordaz Coppel también está en la disposición de brindarles ayuda.

¿Qué ocurrió?

Una avioneta se desplomó y estrelló en una casa del fraccionamiento Rincón Real de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, con un saldo de 4 personas muertas y tres heridas, entre ellas, dos niñas de 3 y 11 años.

El accidente ocurrió a las 4:30 de la tarde del3 de diciembre, luego de que la aeronave Cessna 206 de ala fija despegó del aeropuerto internacional de la ciudad sinaloense, en el noreste de México, y al cabo de unos minutos sufrió una falla mecánica que la hizo caer hasta estrellarse en la parte frontal del inmueble donde había una familia.

De acuerdo con información de las autoridades locales, los 4 pasajeros de la avioneta murieron y en la casa resultaron heridas una mujer, de 32 años, así como dos niñas de 3 y 11 año, quienes fueron trasladadas al Hospital Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde las reportaron estables.