Chapuzón presidencial. Crónica de un encuentro con AMLO

CHIAPAS.- ¿Es o se parece al que veo siempre en la tele? “Sí joy jejejejeje”, contestó con el tono inconfundible.

El encuentro fortuito se dio en la cascada del ejido Reformas de Ocampo, Chiapas. Contrario a lo que se comentó en redes sociales, la fotografía que circuló la semana pasada no obedecía a las últimas vacaciones del próximo presidente electo.

Fue tres meses antes de iniciar el proceso electoral cuando Beatriz Gutiérrez Müller, junto con Andrés Manuel López Obrador y su hijo Jesús Ernesto llegaron al arroyo muy temprano, antes de las nueve de la mañana. Ahí se encontraban sólo algunas familias de la comunidad cuando AMLO llegó a refrescarse un rato al arroyo y el profesor Miguel Ángel Ruiz Ruiz lo identificó. No es común convivir en esa zona con la hoy familia presidencial.

“(Es) muy sencillo, humilde en el trato. Sólo él, su esposa, su hijo y una persona que lo acompañaba. Platicamos durante más de dos horas sobre cómo ha cambiado esta zona de Chiapas. Recordó que cuando se bañaba ahí, hace más de 40 años, la cascada era más grande y el camino una vereda de ida y vuelta. ‘La Chingada’ está luego, luego, como a 20 minutos sobre la misma carretera”, contó Ruiz Ruiz.

Ruiz Ruiz recuerda que la foto no la subió él, sino su cuñado en su cuenta de Facebook.

“Y así, sin conocerme, pasó a mi casa que está a 80 metros del arroyo. Pasó a echarse una naranjada. No quisieron comer, para no abusar, dijeron. Platicamos media hora más con una condición: ‘no hablemos de política, vine a descansar’, me dijo antes”.

En plática con Diario de Tabasco el profe Miguel habla de su encuentro con el virtual presidente electo y afirma que la “esperanza de México” va a ser una realidad.

“El cambio ya se dio, lo que viene no será de la noche a la mañana, eso es un error pensarlo. Hay gente que dice que el cambio debe hacerlo de un día para otro y eso es imposible. Algo va a cambiar en México, pero será poco a poco. Así será”, dijo.

Antes de regresar a Palenque, después de su visita a Villahermosa, el profesor normalista además de desear que AMLO regrese a su hogar cerca de las cascadas, pero ya como Presidente de México, invitó a la población a tener confianza.

“Es un hombre de lo más sencillo en el mundo; va a cumplirle al país”, dijo entonces.