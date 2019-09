Familiares reprochan falta de apoyo tras ataque a bar

Benito Jiménez

Agencia Reforma

Ciudad de México.-Familiares de las 29 personas muertas en el bar "Caballo Blanco" afirmaron que las autoridades no se han acercado para informar sobre la investigación del ataque ni les ha apoyado en su calidad de víctimas.



En una conferencia de prensa en la que guardaron el anonimato, los familiares acusaron que tampoco fueron apoyados con los funerales como informó la autoridad municipal.

Alan Domínguez, defensor de derechos humanos, asumió la asesoría de los familiares de las 29 personas fallecidas en el bar para exigir el apoyo gubernamental y avance en la investigación del hecho, atribuido a la delincuencia organizada.

"No hay procuración de justicia, no hay seguridad a las víctimas. Las víctimas de estos hechos deben recibir atención psicológica por lo menos, una rehabilitación Las víctimas de este delito van a denunciar violaciones graves a lo derechos humanos", dijo Domínguez.



Añadió que ninguna autoridad federal, estatal ni municipal ha atendido a los familiares de las personas fallecidas y que dejó un aproximado de 30 menores huérfanos.



"Tampoco la Fiscalía General de la República se ha acercado a ellos para proporcionarles datos del expediente, ellos tienen derecho a la justicia y no se está haciendo", añadió el activista.

En el evento, Verónica, madre de Agustín Javier Ronzón González, acusó que su hijo fue detenido el sábado 24 de agosto junto con su amigo Josimar Ríos López por agentes de la Fuerza Civil de la SSP de Veracruz a bordo de la patrulla de doble cabina número 3225.

Añadió que tras ese hecho fue extorsionada con 300 mil pesos para liberar a su hijo; indicó que estuvo dispuesta a pagar hasta que recibió el video de la ejecución.



En la denuncia FEADPD/ZS/F2°/047/2019 presentada por las desapariciones, familiares detallaron que Ronzón y Ríos acudieron a un partido de futbol y por la noche fueron por tacos, pero ya no regresaron.



Domínguez indicó que unas diez familias accedieron a la asesoría y que buscarán una audiencia con el Ombudsman nacional y el Presidente Andrés Manuel López Obrador.