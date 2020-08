AMLO me persigue y busca venganza: Calderón

Ciudad de México.- Después de conocer la demanda de Emilio Lozoya en la que involucra al expresidente Felipe Calderón, el expanista michoacano dijo que está verdaderamente tranquilo y dijo ser un perseguido político del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que desde el Ejecutivo, afirmó, se está produciendo la ley en contra de quienes son sus adversarios.

"Por supuesto que yo estoy aquí, aquí vivo, aquí estoy a las órdenes de todo en un juicio apegado a derecho, estoy perfectamente claro, verdaderamente tranquilo. Lo que estamos presenciando es una persecución política donde el Presidente está produciendo la ley", afirmó Calderón Hinojosa.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, acusó que existe "una persecución, una revancha y una venganza en su contra", pues aseguró que López Obrador no tiene nada que perdonarle, porque en 2006 él ganó limpiamente la Presidencia de la República y afirmó que el tabasqueño sí trae algo en su contra como un rencor, una amargura o algún agravio por eso la venganza en contra de él.

"Todos esos pensamientos de López Obrador están alineados en esta demanda, algunas con razón, en mi caso, sin ella, absolutamente lo niego y es una persecución política, no tiene sustento, ni pies, ni cabeza, es una persecución, una revancha, una venganza", agregó