Félix Gallardo podría salir libre gracias a amnistía de AMLO

Durante la conferencia matutina de este viernes, mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador aseguró que si el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo "El Jefe de Jefes" no tiene ningún pendiente con la Fiscalía General de la República (FGR), podría salir libre por medio del decreto de amnistía para reos que prepara el gobierno federal.

"En su caso, si se termina de revisar, este asunto corresponde a la Fiscalía, de que no tiene ya ningún pendiente, porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo, y que si ya tiene derecho a salir, que yo no me opongo a eso", declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

"Si se justifica en lo que se está elaborando (el decreto de amnistía), desde luego que sí, porque él por edad, por enfermedad, ya podría salir, pero hay que ver cómo se termina de elaborar el decreto", puntualizó.

AMLO A "EL JEFE DE JEFES"



"Le agradezco mucho sus buenos deseos", dice @lopezobrador_ a Miguel Ángel Félix Gallardo, capo fundador del Cartel de Guadalajara, quién dio entrevista a @Telemundo en prisión.



Si cumple requisitos,sería beneficiario de amnistía por edad y enfermedad. pic.twitter.com/TlDj7WFrxM — Emeequis (@emeequis) August 20, 2021

Entrevista al "El Jefe de Jefes"

En entrevista con la periodista Issa Osorio para Noticias Telemundo, "El Jefe de Jefes" declaró en días pasados que no le pedía nada al presidente de México, pero por su edad, 75 años, y al estar enfermo, podría ser sujeto del decreto presidencial de amnistía que elabora la Secretaría de Gobernación.

En la entrevista, el fundador del Cártel de Guadalajara, que fue sentenciado a 37 años de cárcel por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena, pidió darle tiempo al presidente porque "va a resolver violencia en México poco a poco".

"Le agradezco mucho sus buenos deseos y quiero que él comprenda mi situación. Yo no quiero que sufra nadie y nadie esté en la cárcel. Yo soy un humanista y estoy formado en la escuela de la no violencia, pero gobierno para todos y tengo que hacer que se cumplan las leyes", señaló el presidente López Obrador.

