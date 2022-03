8M: Estado de México, primer lugar a nivel nacional con más feminicidios

Cada día hay más mujeres desaparecidas o cuerpos sin identificar, pareciera que la violencia en México no tuviera fin. Como cada ocho de marzo las mujeres saldrán para alzar la voz y luchar por quienes ya no están, visibilizar el incremento de feminicidios para que sean reconocidos por lo que son, porque las mujeres no mueren, las matan.

Del primero al 31 de enero de 2022, el Estado de México quedó en primer lugar de la lista de entidades mexicanas con más feminicidios, Oaxaca se posicionó en el segundo lugar a la par de la Ciudad de México (CDMX) y Veracruz, con base en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En Baja California, Baja California Sur, Campeche, Durango, Guerrero, Hidalgo, Tamaulipas y Yucatán se cometió un feminicidio por estado.

Por otro lado, las entidades que no registraron ningún feminicidio durante enero de 2022 fueron Colima, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

Feminicidios en México en enero 2022

- Estado de México: 14 - Ciudad de México: 6 - Oaxaca: 6 - Veracruz: 6 - Nuevo León: 5 - Tabasco: 5 - Chiapas: 4 - Chihuahua: 4 - Jalisco: 3 - Michoacán: 3 - Aguascalientes: 2 - Guanajuato: 2 - Coahuila: 2 - Puebla: 2 - Sonora: 2 - Zacatecas: 2 - Baja California: 1 - Baja California Sur: 1 - Campeche: 1 - Durango: 1 - Guerrero: 1 - Hidalgo: 1 - Tamaulipas: 1 - Yucatán: 1

¿Qué es el feminicidio?

De acuerdo con el Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece:

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; - A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; - Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; - Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; - Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; - La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; - El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.”

(Con información de El Universal e Infobae)