Fentanilo: La droga incautada en México y que EU hace muy poco por frenar

En México luego de que se incautara más de un millón de pastillas de fentanilo, siendo una de las mayores producciones de opioide hasta la fecha, Estados Unidos llevó a cabo una audiencia en la que señaló la cifra actual de sobredosis por esta droga en su país, la cual oscila en los 70 mil casos.

Durante el miércoles pasado, soldados mexicanos realizaron un operativo en un laboratorio ubicado al aire libre en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, en el norte de México; donde encontraron alrededor de 630.000 pastillas que parecen contener el opioide sintético fentanilo, asimismo, reportaron haber confiscado 128 kilogramos (282 libras) de fentanilo en polvo y unos 100 kilogramos (220 libras) de lo que parecen ser metanfetaminas.

Siendo una cifra tan alta, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos a cargo del senador Bob Menendez; pidió a México que tome ‘más medidas’ ya que en su país se registra un alto número de sobredosis por fentanilo, exigiendo que México debe hacer más para impedir que las organizaciones criminales produzcan y trafiquen esta droga.

TUNE IN to #SFRC's hearing on countering illicit fentanyl trafficking. Witnesses:@StateINL Assistant Secretary Todd Robinson@DEAHQ Administrator Anne Milgram@ONDCP Director @DrGupta46

Stream questions & testimony live: https://t.co/vDaHNZMy1E pic.twitter.com/33CVCvUAiV