México: Hay trasiego, no producción de fentanilo en el País: Sedena (VIDEO)

Ciudad de México.- Al asegurar que en México no se produce fentanilo, sino que esta llega de China e India, el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional (Sedena), advirtió de la rentabilidad de esta droga, debido a que mientras por un kilogramo de marihuana se pagan 80 dólares (mil 698 pesos), por el fentanilo se pagan 400 mil dólares (8 millones 394 mil pesos).

En conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa Nacional detalló que en lo que va el año se han decomisado mil 40 kilogramos frente a los 361 que hubo el año pasado, es decir, un aumento de 465%.

El general informó que en México no se han asegurado laboratorios de fentanilo, sino que hemos asegurado laboratorios donde se hacen las tabletas.