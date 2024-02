El Festival EDC México 2024 terminó en una noche épica y eufórica, luego de que el cielo se iluminara con decenas de fuegos artificiales y sorprendiera a cientos de fanáticos de la música electrónica en la Ciudad de México.

El final del Electric Daisy Carnival en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se disfrutó como nunca después de que por la contingencia ambiental en el Valle de México, no se pudiera usar pirotecnia.

Poco después de las 8 de la noche, el escenario principal, kineticFIELD, estaba lleno, ya que nadie quería perderse las luces en el cielo y los casi cinco minutos de fuegos artificiales que anunciaban la llegada de los actos más esperados.

KineticFIELD fue donde el DJ y productor musical estadounidense, Dillon Francis, puso a todos de cabeza con una presentación de ‘otro mundo’ y lleno de euforia tricolor.

