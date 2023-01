FGJ: Accidente de Línea 3 del metro CDMX fue resultado de corto doloso

Este jueves el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), Ulises Lara, señaló que se abrieron dos carpetas de investigación tras el choque registrado en la línea 3 del metro, el pasado 7 de enero el cual dejó una joven muerta y 106 heridos, a causa de un corto doloso de cableado y nigligencia.

En su informe que Ulises Lara, señaló que la primera carpeta de investigación se centra en el ataque a las vías de la comunicación en contra de quien resulte responsable del accidente, mientras que la segunda carpeta indicó que se abrió por el actuar del conductor Carlos "N", por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra por homicidio y lesiones culposos.

Asimismo, destacó que el choque fue resultado del corto doloso de cableado y la negligencia del conductor del tren que se impactó.

Respecto al actuar del conductor, explicó que un día antes del choque se reportaron fallas en la señalización de dicho tramo por la quema de cableado, por lo que, por orden de la gerencia, se debía circular de manera manual y no rebasar los 35 kilómetros por hora.

"El conductor del tren 24 no se apegó a los lineamientos contenidos en sus manuales técnicos. Excedió el límite de velocidad en Conducción Manual Restringida (CMR) y cambió a conducción en Pilotaje Automático, cuando está prohibido en marcha de seguridad. No se comunicó en ningún momento al Puesto de Control Central (PCC) para notificar el cambio de tipo de conducción y no realizó ninguna maniobra para detener el tren y evitar el hecho"; abundó Lara.