Juez ordena a FGR investigar a Instagram por caso de pornografía infantil

El caso de una menor de 14 años que era víctima de trata y pornografía infantil, derivó que un juez federal ordenara a la Fiscalía General de la República (FGR), investigar a Instagram, pues ahí la menor era obligada a publicar fotos íntimas.

El juez federal con sede en Reclusorio Sur de la Ciudad de México, ordenó a la FGR investigar la red social al creer que existen indicios de una red de pornografía infantil que presuntamente opera a través de Instagram.

El impartidor de justicia Juan José Hernández Leyva tomó la decisión luego de que encabezara el proceso de una denuncia que fue presentada por los delitos de trata de personas y pornografía infantil.

De acuerdo a lo que quedó asentado en la carpeta judicial 275/2021, la víctima es una menor de 14 años originaria de Veracruz, la cual era obligada a tomarse fotos en ropa interior o desnuda, material gráfico que era comercializada por tratantes a través de la red social.

Como parte de las determinaciones que el juez dictó por esta indagatoria, solicitó a la FGR que revisara términos y condiciones de Instagram para saber si los responsables de su manejo incurren en omisiones que permiten el intercambio de material gráfico de pornografía infantil.

México, primer lugar en abuso sexual infantil

Con base en los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar en contenidos y distribución de pornografía infantil en Internet.

Por otro lado, de acuerdo con un informe del Senado de la República, la National Center for Missign and Exploited Children reveló que México se ubica en el primer lugar mundial como emisor de pornografía infantil, mientras que la Asociación End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children por Sexual Purposes (ECPAT), coloca a nuestro país como el segundo productor y distribuidor internacional de este tipo de material y el primero en América Latina.

