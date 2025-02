FGR revela lista de narcotraficantes entregados a EE. UU.

La mañana de este jueves 27 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la entrega a las autoridades estadounidenses de 29 narcotraficantes de alto perfil.

De acuerdo con la FGR, ellos son los narcos que fueron entregados a autoridades de Estados Unidos:

José Ángel Canobbio Inzunza, alias ‘El Güerito’, líder del grupo armado Los Chimales, quien realizaba tareas de protección de Los Chapitos, segundo al mando del grupo delictivo Los Chapitos. Norberto Valencia González, alias “Socialitos”, operador financiero para el Cártel de los Beltrán Leyva, a través de cinco empresas, realizaba operaciones de blanqueo de activos. Motivo (M): Tráfico de drogas. Evaristo Cruz Sánchez, alias ‘El Vaquero’, líder regional del Cártel Golfo. M: Tráfico de drogas. José Alberto García Vilano, alias ‘La Kena’, líder del grupo de 'Los Ciclones' en Matamoros, Tamaulipas, una de las escisiones del Cártel del Golfo (CDG). M: Tráfico de drogas y lavado de dinero. Alder Alfonso Marín Sotelo, es solicitado por el delito de homicidio, en agravio del oficial Ned Byrd, en el condado de Wake, en Carolina del Norte. M: Homicidio. Lucio Hernández Lechuga, alias ‘Z-100′ y/o ‘El Lucky’, líder regional de Los Zetas en Veracruz, Oaxaca y Puebla, con actividades delictivas de venta de droga, asaltos a camiones, robo de combustible, acopio de armas y narcomenudeo. M: Tráfico de drogas. Ramiro Pérez Moreno, alias ‘El Rama’, líder regional del cártel Los Zetas. M: Tráfico de drogas. José Rodolfo Villareal Hernández, alias ‘Gato’, jefe operativo del Cártel de los Beltrán Leyva. M: Conspiración, acecho interestatal. Miguel Ángel Rodríguez Díaz, alias ‘Alfa Metro’, líder regional del cártel “Los Zetas” con zona de operación en la zona norte de Coahuila. M: Tráfico de drogas. Rafael Caro Quintero, alias ‘Don Rafa’, líder fundador del “Cártel de Guadalajara”. M: Tráfico de Drogas. Vicente Carrillo Fuentes, alias ‘El Viceroy’, se convirtió en el líder del “Cártel de Juárez”. M: Tráfico de drogas. José Bibiano Cabrera Cabrera, alias ‘El Durango’, jefe de plaza del Cártel de Sinaloa, vertiente de Los Chapitos, en el municipio de Altar, Sonora. M: Tráfico de drogas. Andrew Clark, alias ‘El Dictador’, fungía como enlace logístico con el CJNG y el Cártel del Pacífico. Motivo (M): Tráfico de Drogas y Homicidio. Héctor Eduardo Infante, jefe de plaza de la célula delictiva “Los Rusos” vinculada al “Cártel de Sinaloa”, fue fundador de la banda denominada “Los Infantes”. M: Tráfico de droga. Inés Enrique Torres Acosta, alias ‘El Kiki Torres’, jefe de seguridad de “El Mayo Zambada”. M: Tráfico de drogas. José Guadalupe Tapia Quintero, alias ‘Lupe Tapia’, lugarteniente del Cártel Sinaloa, operador de alto rango de ‘el Mayo Zambada’. M: Tráfico de drogas. Jesús Humberto Limón López, alias ‘El Chubeto’, líder fundador de “Los Cazadores-Cártel de Sinaloa”, grupo afín a Los Chapitos. M: Tráfico de Drogas. Jesús Alberto Galaviz Vega, alias ‘Z-13′, Líder del Cártel de Los Zetas, quien coordinaba la distribución de droga en Coahuila y Tamaulipas, M: Tráfico de drogas. Luis Gerardo Méndez Estevane, alias ‘El Tío’, Perteneció al grupo delictivo “Los Aztecas”, brazo armado de “La Línea”, actualmente “La Empresa”, con operación en Chihuahua. M: Delincuencia organizada. Carlos Alberto Monsiváis Treviño, alias ‘La Bola’, líder del cártel del Noreste. M: Tráfico de drogas, Tráfico de armas y Lavado de dinero. Carlos Algredo Vázquez, mando operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación. M: Tráfico de Drogas. Rodolfo López Ibarra, alias ‘Nito’, jefe plaza de la célula delictiva “Los Beltrán Leyva” en Nuevo León. M: Tráfico de drogas. Antonio Oseguera Cervantes, alias ‘Tony Montana’, principal operador financiero y logístico del CJNG. M: Tráfico de Drogas. Alfredo Rangel Buendía, alias, ‘El Chicles’, líder regional del Cártel de Los Zetas. M: Tráfico de Drogas. Miguel Ángel Treviño Morales, alias ‘Z-40′, ex líder de Los Zetas y fundador del Cártel del Noreste. M: Tráfico de drogas. Oscar Omar Treviño Morales, alias ‘Z-42′, considerado uno de los principales generadores de violencia en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. M: Tráfico de drogas. Erick Valencia Salazar, alias ‘El 85′, líder de “Los Matazetas”. M: Tráfico de Drogas. José Jesús Méndez Vargas, alias ‘Chango’, líder y fundador de “La Familia Michoacana”. M: Tráfico de drogas. Itiel Palacios García, alias ‘Compa Playa’, líder regional y operador financiero del CJNG en Oaxaca y Veracruz. M: Tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego.

Las 29 Personas Privadas de la Libertad (PPL) procedían de los siguientes Centros Federales de Reinserción Social:

No. 1 Altiplano (11)

No. 4 Noroeste, Nayarit (2)

No. 8 Nor-poniente, Sinaloa (1)

No. 11, CPS Sonora (2)

No. 12, CPS Guanajuato (3)

No. 13, CPS Oaxaca (3)

No. 15, CPS Chiapas (1)

No. 17, CPS Michoacán (1).

Por lo que su extradición forma parte de un esfuerzo binacional para combatir el crimen organizado y frenar el tráfico de drogas.

Recibirán todo el peso de la ley: Departamento de Justicia

Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó en un comunicado que los 29 mexicanos extraditados hoy, serán procesados con todo el peso de la ley

“en honor a todos los valientes agentes que han dedicado sus carreras -y en algunos casos, dado su vida- a proteger a la gente inocente de la violencia de los cárteles. No descansaremos sino hasta asegurar justicia para nuestros ciudadanos”,

afirmó la procuradora general, Pamela Bondi.

Asimismo, la funcionaria afirmó que muchos de los ya señalados estaban en las listas de extraditables desde hace tiempo, pero que no fue sino hasta la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, sobre la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, que el gobierno de México aceptó transferirlos a Estados Unidos:

“Muchos de los acusados estaban sujetos a solicitudes de extradición de Estados Unidos desde hace tiempo, las cuales no fueron atendidas durante la Administración anterior, pero que el gobierno de México decidió transferir al actual gobierno estadounidense en respuesta a los esfuerzos del Departamento de Justicia, conforme a la orden ejecutiva 14157 del presidente Trump, titulada "Designación de cárteles y otras organizaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados", con el objetivo de lograr la eliminación total de estos cárteles. Los fiscales federales evaluarán si corresponden cargos adicionales por terrorismo y violencia con base en la política establecida en la orden ejecutiva 14157, y si la pena de muerte es aplicable según la orden ejecutiva 14164, titulada "Restauración de la pena de muerte y protección de la seguridad pública", así como la directriz emitida por el Fiscal General el 5 de febrero respecto a la pena de muerte”.