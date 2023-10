Fideicomisos en juego: AMLO señala acuerdo entre la Corte y Creel

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador acusó que Ministros de la Suprema Corte están involucrados en negociaciones con Santiago Creel con el propósito de persuadir a legisladores pertenecientes a partidos de oposición a evitar la eliminación de fideicomisos destinados al Poder Judicial.

López Obrador calificó que con ello buscan mantener privilegios de juzgadores.

dijo que tiene información de que diputados presentarían un recurso de inconstitucionalidad ante el recorte determinado por la mayoría morenista en San Lázaro y calificó que con ello buscan mantener privilegios de juzgadores.

‘Inclusive me decían que ya están haciendo acuerdos con el bloque conservador en la Cámara de Diputados para que de inmediato, los legisladores del bloque conservador presenten un recurso de inconstitucionalidad, imagínense, lo que está en la Constitución, claro que es facultad de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto, pretenden declarar inconstitucional, esa es la información que tengo, porque aquí llega información de todos lados, los mismos trabajadores de la Corte y del PJ nos ayudan, entonces creo que están hablando con el diputado Creel’ , afirmó en su conferencia matutina.

‘Es natural de que los Ministros de la Corte estén haciendo una promoción para que no se les modifique el presupuesto, es lo más lógico si se acostumbraron a vivir con privilegios, es lo que está pasando también en el país, los que se dedicaban a robar, los que recibían atenciones especiales, vivían con privilegios y todo eso se terminó, están molestos y claro que van a echar a andar toda una estrategia para evitar que les quiten sus privilegios’.

El Mandatario llamó a que los legisladores de Morena y aliados sigan todo el proceso para determinar la reducción contemplada en el presupuesto de 2024, pues la Corte ya ha frenado aprobaciones por no observar esos detalles.

‘Aprovecho para dar a conocer que debe cuidarse todo el procedimiento, porque la vez pasada, creo que sesionaron fuera del recinto legislativo, hubo algo, y de ahí se agarraron para anular todo lo que había aprobado el Congreso entonces que los legisladores tengan cuidado, que hagan todas las reuniones que establece el procedimiento legislativo, porque hay injerencia del Poder Judicial en asuntos del Legislativo, entonces que no den pretexto y que de manera soberana, libre, democrática, resuelvan’, indicó.

También pidió a los trabajadores del Poder Judicial no preocuparse, pues el recorte no les afectará, como se ha difundido en algunos medios.

‘Y acerca de la protesta de los trabajadores, están en su derecho, nada más decirles que no se dejen manipular, es un mensaje, porque no es en contra de los trabajadores, que no los engañen’.