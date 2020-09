Una fiesta para conocer el sexo de un bebé causó el incendio de California

Nueva York.- Una fiesta de revelación de sexo de un bebé causó uno de los incendios que hoy consume a California. No es el primer desastre que causan.

Un elaborado plan para revelar el sexo de un bebé salió mal cuando un "dispositivo pirotécnico generador de humo" encendió un incendio forestal que consumió miles de acres al este de Los Ángeles durante el fin de semana festivo, dijeron las autoridades.



Las celebraciones de revelación de género se hicieron populares hace aproximadamente una década como una forma para que los nuevos padres conozcan el sexo de sus hijos, a menudo en presencia de familiares y amigos. Las versiones simples de estas celebraciones a menudo involucran a parejas que cortan pasteles abiertos de color rosa o azul, o hacen estallar globos llenos de confeti rosa o azul.



Si bien estas celebraciones comenzaron como eventos íntimos, el auge de las redes sociales ha convertido algunas fiestas de revelación de género en espectáculos, dijo Carly Gieseler, profesora asociada del York College of the City University of New York y autora de un libro al respecto.

Es una sensación de conexión, pero también es una sensación de ese tipo de espectáculo competitivo", afirma Carly Gieseler, profesora asociada a la Universidad de Nueva York

El dispositivo encendió pasto de más de un metro de altura en El Dorado Ranch Park el sábado por la mañana, y los esfuerzos para apagar las llamas con botellas de agua resultaron infructuosos, dijo el capitán Bennet Milloy del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, conocido como Cal Fire el lunes. La familia llamó al 911 para denunciar el incendio y compartió fotos con los investigadores.

Para el lunes, el fuego había quemado casi 3 mil hectáreas y solo estaba contenido en un 7 por ciento, dijeron las autoridades. Se ordenaron evacuaciones, incluso en partes de Yucaipa, una ciudad cercana de casi 54 mil habitantes. Fue solo uno de varios incendios que continuaron ardiendo fuera de control en todo California, cuando el calor extremo provocó afectaciones en parte del estado.



No se informaron de inmediato heridos ni daños estructurales graves. Se estaban considerando cargos criminales, pero no se presentarán antes de que se extinga el fuego, dijo el capitán Milloy. Cal Fire también podría pedir a los responsables que reembolsen el costo de combatir el incendio.

No puedo hablar en su nombre, pero personalmente, solo puedo imaginar lo terrible que deben sentirse por muchas razones", afirmó el Capitán Milloy

La celebración de revelación de género que provocó el incendio de El Dorado no fue la primera en terminar en un caos. Ni siquiera fue el primero en terminar en un incendio forestal.