Fin de La Niña: así cambiará el clima en México este mayo

El fenómeno climático conocido como La Niña ha llegado oficialmente a su fin, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que informó el pasado 10 de abril que actualmente nos encontramos en una fase neutra del clima global.

Esto significa que ni La Niña ni El Niño están presentes, lo que podría marcar cambios relevantes en el comportamiento del clima en México a partir de mayo.

La Niña se caracteriza por el enfriamiento anómalo del Océano Pacífico ecuatorial, lo que altera los patrones atmosféricos.

Water vapor imagery via @NOAA's #GOESWest 🛰️ is providing a look at the atmospheric moisture and major weather systems over the Pacific Ocean today.



