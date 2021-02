Fiscalía solicita a diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas

Martha Martínez

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República solicitó el desafuero del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal, informó el diputado Ignacio Mier, presidente de la Jucopo.

La solicitud fue presentada por funcionarios adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda. Entre ellos Elizabeth Alcantar Cruz, agente del Ministerio Público de la Federación.

"Hoy fui notificado que la @Mx_Diputados recibió la solicitud de declaratoria de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita", indicó el legislador morenista a través de su cuenta de Twitter.

De acuerdo con un oficio enviado por la Secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, a Mier, la solicitud será ratificada el próximo 25 de febrero a las 12 horas.

Fuentes de la Cámara de Diputados indicaron que, en meses pasados, particulares presentaron una denuncia contra el Mandatario estatal por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos.

Derivado de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y han podido acreditar que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.

Esta empresa habría recibido los recursos a su vez de la firma RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos, por lo que se configuran los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, así como enriquecimiento ilícito.

¿Cómo se realiza el desafuero de un gobernador?

El artículo 111 de la Constitución exige que este asunto pase al Congreso de Tamaulipas --de mayoría panista-- una vez aprobado el desafuero en la Cámara de Diputados, por tratarse de un Gobernador que no puede ser destituido directamente por el Congreso federal en un caso de este tipo.

El artículo 152 de la Constitución de Tamaulipas, en tanto, indica que tratándose del Gobernador, para proceder penalmente en su contra se le tiene que destituir por medio de un juicio político.

Es decir, el Congreso local, previa declaración de dos terceras partes de los diputados, tendría que acusarlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, que erigido en jurado de sentencia solo podría aprobar la destitución por mayoría de dos terceras partes de los magistrados.

Solo superados todos estos trámites, la FGR podría judicializar la carpeta de investigación contra Cabeza de Vaca, mientras siga siendo Gobernador.

Cabeza de Vaca responde a la Fiscalía

Luego que la Fiscalía General de la República solicitó su desafuero, Francisco Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas, afirmó que nunca ha violado la ley.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el Mandatario estatal señaló que hay un uso faccioso de la justicia en el caso y arremetió contra Morena por filtrar la acusación en su contra.

"De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello", escribió en Twitter.

Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello. — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) February 24, 2021

