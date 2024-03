Fox confiesa que ‘operó’ en las elecciones de 2006 para beneficiar a Felipe Calderón

En una reciente entrevista afuera del Aeropuerto del Bajío, el expresidente Vicente Fox expresó fuertes críticas hacia el gobierno actual, y respaldó abiertamente a candidatos de oposición.

Fox reconoció que pudo haber cometido errores durante su gestión, de 2000 a 2006, pero afirmó que nunca del tamaño de los que ahora está padeciendo México.

Cuando lo cuestionaron sobre si interfirió en las elecciones para que ganara Calderón, aseguró que sí operó, pero fue para favorecer a que ganara México.

En cuanto a la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum, Vicente Fox afirmó que la morenista es una "cosa tan pequeñita" y que no podría ser presidenta de México.

"No da golpe (Sheinbaum), no sirve para nada, no puede ser presidenta de este país, una cosa tan pequeñita, no puede ser presidenta de este país" , sostuvo