México: Ofrece AMLO todas las garantías a los que piden su renuncia (VIDEO)

Benito Jiménez

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los líderes del Frente Nacional AntiAMLO (Frena) quedarse lo suficiente en el plantón instalado desde ayer en la Ciudad de México, y que su protesta no sea efímera, pues aseguró que tendrán garantías para hacerlo.

"Ahora que hay un plantón en el Centro de la Ciudad de México, cosas que hicimos nosotros durante mucho tiempo luchando por la justicia, la democracia, ellos deben de saber que tienen todas las garantías para manifestarse, que no van a ser molestados, se van a poder quedar ahí en sus casas de campaña como nosotros lo hicimos y que se queden un tiempo suficiente, que no sea nada más efímero, unos cuantos días", expresó el Mandatario.