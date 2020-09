México: “Frena no nos quita ni la siesta de mediodía”, afirma Sánchez Cordero (VIDEO)

Rolando Herrera

Ciudad de México.- El Frente Nacional anti Andrés Manuel López Obrador (Frena) no preocupa al Gobierno y su solicitud de que renuncie el Presidente es anticonstitucional, sostuvo Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.

"Mira, el Frena no nos quita ni la siesta de mediodía, si es que estamos con siesta a mediodía", dijo Sánchez Cordero al ser cuestionada en San Luis Potosí sobre si el movimiento que se ha instalado en el Zócalo capitalino le quitaba el sueño.

La encargada de la política interior del País dijo que la solicitud de renuncia al Presidente, que es la bandera del movimiento, es inconstitucional porque los cargos de elección popular son irrenunciables.

