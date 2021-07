Fuego en el mar: Reportan incendio cerca de una plataforma de PEMEX en Campeche

La mañana de este viernes se registró un incendio fuera de control en una plataforma petrolera en aguas del Golfo de México, en la sonda de Campeche.

El "ojo de fuego", por la forma del incendio, se ubicó a 400 metros de la plataforma Ku-Charly, perteneciente al Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap, de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con versiones de empleados de Pemex, el "ojo de fuego" fue ocasionado porque una válvula de una línea submarina reventó y provocó que el hidrocarburo fluyera desde el fondo del mar, lo que generó el incendio en la superficie.

El video que circula en redes sociales fue proporcionado por un trabajador de la plataforma

The Gulf of Mexico is literally on fire because a pipeline ruptured pic.twitter.com/J4ur5MNyt1