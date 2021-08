Galería: Zócalo se viste para conmemorar la antigua Tenochtitlan

MARÍA VERZA

MÉXICO.- Al caminar durante horas por las calles populares que rodean el centro de una de las mayores ciudades de América Latina, entre el tráfico, los baches, el voceo de quien compra hierro viejo y las campanillas de los camiones de basura es difícil imaginar que hace cinco siglos éstos eran los límites de una isla en medio de un lago, con canales y calzadas que la unían a tierra firme y donde se desarrolló una de las grandes civilizaciones del continente.

El comercio era uno de los motores de Tenochtitlan, la capital mexica que el 13 de agosto de 1521 quedó en manos de los españoles. Hoy es eje de la vida de los barrios más antiguos de Ciudad de México plagados de mercados callejeros.

Aprovechando el aniversario de su caída, efeméride oficialmente renombrada como los "500 años de resistencia indígena", y entre los diversos eventos que tendrán lugar, un grupo de académicos y artistas quieren invitar a los mexicanos a reflexionar sobre una parte de su historia e identidad, cuyo significado siempre ha estado lleno de luces, sombras y silencios.

"¿Qué fue en realidad la conquista? ¿Cómo nos la han relatado? ¿Quiénes son los vencidos y quiénes los vencedores?" son preguntas que el grupo quiere llevar a la calle, explica Margarita Cossich, arqueóloga guatemalteca de un equipo de divulgación sobre la conquista de la Universidad Nacional Autónoma de México.

[Foto: AP Foto/Fernando Llano]

"Es mucho más complejo que simplemente hablar de buenos y malos, de españoles contra indígenas", afirma. A su juicio, falta entender el papel de los "indígenas conquistadores", a los que no se puede considerar "traidores", de las mujeres, que no fueron solo cocineras sino que levantaron escudos y tomaron decisiones. Y recordar que no se puede hablar de conquistar México cuando México ni existía.