Gane Trump o Harris, el impacto en la economía mexicana será similar

A pesar de que Kamala Harris y Donald Trump tienen diferencias significativas en términos ideológicos y de discurso, expertos consultados señalan que el impacto en la economía mexicana será similar independientemente de quién gane las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Los comicios en Estados Unidos, se llevarán a cabo el martes 5 de noviembre del año en curso.

Para Alejandro Motta Nicolicchia, profesor de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, y director de la Maestría de Comunicación Política y Pública de la Universidad Panamericana (UP) Campus Ciudad de México, pese a los discursos tan diferentes entre los aspirantes presidenciales, las acciones de gobierno de uno u otro respecto a la economía mexicana serían muy similares, pues los intereses de su país son más fuertes que las ideologías.

"A mí no me preocupa mucho la diferencia de ambos con respecto a México, entre otras cosas, porque me parece que hay intereses económicos que sobrepasan cualquier acto ideológico", señaló el docente.

Para él, hay una fuerte posibilidad de que un eventual gobierno tanto de Harris como de Trump se concentren en los temas de migración y narcotráfico.

"En la práctica, no es lo que muchas veces uno escucha, lo que uno ve o ellos declaran, que al final hay que tomar en cuenta que lo discursivo sirve para lo electoral, no para lo ejecutivo, no para la gestión del gobierno. La gestión del gobierno es otra cosa distinta" , explicó. "La preocupación hacia México es el sistema migratorio y narcotráfico, y es cierto que en lo económico (se espera) que exista, y ambos creo que lo van a cumplir, un flujo económico. Es importante que haya un dinamismo económico en la frontera porque al final eso beneficiará a ambos países".

Revisión del T-MEC

Lourdes Patricia Maisterrena González, profesora de la Facultad de Empresariales en la Universidad Panamericana (UP) Campus Guadalajara, coincidió en que pese a lo opuesto de los discursos de ambos candidatos, hay una similitud en temas como el endurecimiento migratorio y la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Sin embargo, algo que los puede diferenciar son sus posturas, pues explica que Trump se muestra más agresivo e inflexible en comparación con Harris, que puede verse más conciliadora.

"Están en la misma sintonía, sólo más radical, digamos, la postura de Trump, que ya lo conocemos, y Harris pues todavía no está definida tampoco, no estamos tan seguros cómo vaya a ser su política, pero hasta cierto punto, lo que se sabe, lo que ha hecho, más o menos también no está tan abierta tampoco ni a la migración ni a un comercio tan liberalizado", indicó.

Está previsto que los tres países hagan una revisión del T-MEC en julio de 2026, para decidir si extienden la vigencia actual del tratado por 6 años adicionales, es decir, hasta 2032. De lo contrario deberán llevar a cabo revisiones anuales hasta que se cumpla su vigencia original, en 2036.

"Ya para cuando empiece la renegociación del Tratado va a depender, digamos, no de cómo esté el contexto en ambos países (sino de sus intereses económicos)", concluyó.

Con información de Reforma