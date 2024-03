García Luna enfrenta acusaciones de intento de soborno a prisioneros

Fiscales en Estados Unidos han presentado nuevas acusaciones contra el ex secretario de seguridad pública de México, Genaro García Luna, esta vez por intento de soborno a sus compañeros de celda con el objetivo de fabricar una historia de conspiración en su contra.

Según documentos legales presentados ante la corte, los fiscales buscan que se le niegue a García Luna la posibilidad de un segundo juicio, ya que en febrero de 2023 fue declarado culpable de cuatro delitos relacionados con narcotráfico.

Gotta love court filings late on a Friday evening. In new docs filed in the García Luna case responding to his motion for a new trial, prosecutors allege he offered another inmate $500k - and then $2 million - in exchange for false testimony that could help him get a new trial. pic.twitter.com/MJ8nmYMOwL