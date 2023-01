General Luis Rodríguez Bucio, nuevo subsecretario de Seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al general Luis Rodríguez Bucio como nuevo subsecretario de Seguridad, el excomandante de la Guardia Nacional se encargará de sustituir a Ricardo Mejía Berdeja, quien aspira a ganar la gubernatura de Coahuila.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario no quiso dejar pasar la oportunidad para decir que Mejía Berdeja ni adiós le dijo.