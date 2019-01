Mayra Martínez Medina/Milenio

MÉXICO, D.F.- Después de que Geo obtuvo un crédito por 315 millones de pesos, el 20 de enero; la desarrolladora negocia con el Infonavit un financiamiento más, dijo Orlando Loera, director de reestructura financiera de la empresa.

Loera explicó que el financiamiento que obtengan con el organismo de vivienda lo emplearán en gastos de infraestructura. Las negociaciones, agregó, podrían cerrarse las próximas semanas y en febrero tener los recursos “esto nos ayudará mucho a que Geo salga del concurso mercantil, el cual solicitó el 21 de marzo.

Actualmente la empresa tiene un pasivo de entre 32 y 34 millones de pesos, dijo.

El directivo informó que esperan concluir el proceso del concurso mercantil en mayo, después evaluarán regresar a la Bolsa Mexicana de Valores. El 29 de julio se informó que las acciones de la empresa fueron suspendidas en el mercado bursátil.

El crédito que obtuvieron por 315 millones de pesos, ¿cuánta liquidez le puede inyectar a la empresa?

Al descontar los cosos financieros y de construcción, le puede inyectar liquidez por unos 50 millones de pesos.

¿En qué lapso tendrán líquidos esos 50 millones?

Tienen una vida natural de nueve meses

Anunciaron que con los recursos del crédito retomarán 19 proyectos, ¿dónde estarán ubicadas las nuevas viviendas?

En el Pacífico, Chiapas y el Bajío. Ya hemos empezado una labor de venta en los lugares donde hay mayor demanda. Así podremos tener la liquidez más rápido.

Después de la crisis, ¿qué aprendieron, qué no se debe hacer?

Lo que no debe hacer ninguna de estas empresas es tomar deuda que no esté relacionada con proyectos de desarrollo. Lo que sí deben hacer es controlar sus costos.

La volatilidad del tipo de cambio del peso frente al dólar, ¿le pega a Geo?

No, la industria no es susceptible a devaluaciones, sus materias primas no se importa. Obviamente afecta si la empresa tiene deuda en dólares, pero eso ya está controlado y manejado en el concurso mercantil.

¿Qué hará Geo para reposicionarse en el mercado?

Proyectos que caen dentro de las políticas que ha establecido el gobierno, sobre todo para el fondeo de casas de interés social.

Geo ya no desarrollará los megaproyectos, de miles y miles de casas; sino de entre tres y cinco mil vivienda porque los costos de construcción son más manejables.

¿A cuánto ascienden estos costos de construcción de infraestructura?

Son de 20 millones de pesos al mes, considera el dinero que gasta Geo en agua, gas y diesel para los proyectos donde la Comisión Federal de Electricidad no ha puesto monitores para las conexiones necesarias.

¿Los incentivos fiscales que anunció ayer el gobierno federal les beneficia?

Sí. Estamos por formalizar un crédito importante para la infraestructura con el Infonavit, dentro de las próximas semanas, en febrero esperamos tenerla cerrada.

Loera reconoció que la falta de liquidez sigue como uno de los problemas más fuertes para la empresa; sin embargo confío en que después de salir del concurso mercantil, la desarrolladora se posicionará nuevamente en el mercado.

Actualmente tiene presencia en Aguascalientes, Chiapas, Morelos, Durango, Nuevo León, Guerrero, Puebla, Jalisco, Sinaloa, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Tabasco y Veracruz.