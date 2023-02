Gigaplanta de Tesla en México desata “guerra” entre varios estados

El anuncio previsto para el 1 de marzo sobre la construcción en México de la nueva Gigaplanta de Tesla, ha desatado una “guerra” de declaraciones entre autoridades y empresarios de Nuevo León, Durango y Tamaulipas; e incluso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que habló en favor del Sureste y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Todo comenzó el viernes y el sábado pasados, cuando un alto directivo de Tesla estuvo en Monterrey, donde fue visto entrando a las oficinas de Cemex, visitando la planta de Ternium en Pesquería y el Parque de Innovación Tecnológica.

Conforme fuentes cercanas a las reuniones, el representante de Tesla preguntó sobre la disponibilidad y confiabilidad del sistema de suministro eléctrico, el acceso a mano de obra calificada, el apoyo de autoridades para expedir permisos y la calidad de vida de los empleados.

Desde hace meses, en los que incluso Musk visitó el estado, Nuevo León es visto como el favorito para que Tesla instale su Gigafactory, la cual proyecta una inversión inicial de al menos mil millones de dólares.

Sin embargo, esta historia no está definida aún.

El pasado 20 de febrero, el presidente López Obrado alegó que "en Nuevo León no hay agua", y por ello planteó que la Gigaplanta de Tesla se instale cerca del AIFA o en el sureste de México.

Hoy 21 de febrero, el gobernador de Durando Esteban Villegas Villarreal confirmó hoy que su estado también ha levantado la mano para atraer a esta entidad la mega inversión que hará Tesla en México.

"Claro, ya andamos sobre de ellos, no vamos a perder la oportunidad de la problemática que tienen otros estados, que ya no tienen energía eléctrica, que ya no tienen agua, que no tienen los niveles de seguridad que tenemos nosotros. Vamos por Tesla.