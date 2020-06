Declara alcalde por muerte de Giovanni; "dije lo que debía" (Video)

Guadalajara.- Cansado y con hambre, así dijo sentirse el Alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos Eduardo Cervantes Aguilar luego de rendir su declaración durante poco más de tres horas en la Fiscalía del Estado.

El funcionario evadió dar detalles sobre los casos por los que declaró, aunque confirmó que este lunes rindió su testimonio sobre el caso de Giovanni, cita que estaba programada para el viernes, y que no pudo cumplir hasta hoy por motivos de agenda, expuso.

Tampoco respondió sobre posibles imputaciones en su contra o sobre un Amparo que tramitó para protegerse de órdenes de aprehensión.

"Para no entorpecer esa investigación, yo les aportaré todo lo que ellos (la Fiscalía) necesiten y yo estaré puntual cuantas veces ellos lo requieran. Dije lo que debía"

"El viernes, una disculpa, no les pude avisar porque yo no podía asistir por motivos de agenda, fue muy pronto el oficio que me envían (de Fiscalía), en tiempo y forma le comuniqué a la institución si me podían diferir la cita, cita que atendí también en este momento", afirmó Cervantes Aguilar en referencia a la cita por el caso de Giovanni.

Cerca de las 11:45 horas de este lunes el Alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, acudió a rendir su declaración a las instalaciones de la Visitaduría de la Fiscalía.

El Primer edil se limitó a comentar en su ingreso al edificio ubicado en Rafael Camacho y Tamaulipas, en la Colonia Observatorio, en Guadalajara que daría declaraciones una vez que termine su comparecencia.

Este lunes se presentó a declarar el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar a la visitaduría de la @FiscaliaJal como parte de la investigación abierta por abuso de autoridad en el municipio 👉 @quierotv_gdl pic.twitter.com/Pr4t3eYmfw — Perla Burciaga (@_perlaburciaga) June 8, 2020

"Yo me siento bastante tranquilo, yo vengo aquí a comparecer, les pido una disculpa, el viernes no les pude notificar porque no pude estar aquí, había motivos de agenda, fue mucha la premura, en tiempo y forma le avisé al Ministerio Público", afirmó el Alcalde Cervantes Aguilar.

El Alcalde se refirió a la cita que tenía programada para el pasado viernes en estas mismas instalaciones, a las que no acudió para declarar exclusivamente sobre el crimen contra Giovanni López, quien falleció bajo custodia de policías de su Municipio presuntamente asesinado a golpes.

La cita de este lunes, según informó el Fiscal Gerardo Octavio Solís el pasado jueves, tiene que ver con otro caso de abuso policial, en el que hay señalamientos en su contra, aunque de este no han ofrecido más detalles.

MURAL publicó que la Comisaría tiene cinco recomendaciones por violaciones a los derechos humanos en los últimos cinco años, entre ellos una por el asesinato de un agente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por el que tres oficiales locales fueron sentenciados en abril pasado.

(Con información de Agencia Reforma)