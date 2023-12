Gobernador afirma que un hijo adicto es ‘más feo’ que uno gay o discapacitado

El gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, expresó que es "más feo" tener un hijo con adicciones que uno homosexual o discapacitado, en pleno marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

"Por fortuna tenemos controlado el tema de las adicciones, que está más feo, mucho más que tener a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual",

soltó el mandatario estatal durante su segundo informe de labores en la explanada del Palacio de Gobierno, el pasado 2 de diciembre.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, desaprovecha otra oportunidad para guardar silencio. “Adicciones, que eso está más feo, mucho más, que tener a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual”, dijo. pic.twitter.com/sa6kmsDz1L — Emeequis (@emeequis) December 3, 2023

Rocha Moya se llevó la mano al pecho en medio de su discurso y aseguró que muchas familias sienten que tener un hijo con otras preferencias sexuales es un castigo de Dios, pero pidió quererlos y comprenderlos porque esa "es su naturaleza".

El gobernador reiteró que es peor un hijo adicto que uno discapacitado que no pueda ser atendido.

Sin embargo, aclaró que no es homofóbico:

"No aborrezcan a las personas homosexuales, la diversidad es parte de nuestra humanidad. Les pido que haya la comprensión debida".

La secretaría general del PRI, Paloma Sánchez, criticó los comentarios del Mandatario estatal y se solidarizó con las familias "que luchan todos los días para enfrentar la discriminación en Sinaloa y México".

El pasado 6 de octubre, el morenista admitió que ofreció protección a un funcionario señalado por acosar sexualmente a trabajadoras del Centro de Justicia para Mujeres en Culiacán. Le ofreció otra oportunidad, pero a un área con puros "machos".

"Sí, ya lo conozco. Él es acosador, pero sexual. Ya le di la oportunidad yo, 'a ver, vete a un lugar distinto, yo te voy a proteger, pero no quiero que hagas lo mismo'. Porque él estaba en el Centro de Justicia, porque no queremos acosadores de ningún tipo y no es un problema de Tere, el problema es que es su área y ese acoso sí, pero el origen de ese acoso es que él es acosador",

afirmó.

(Con información de Reforma)