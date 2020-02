Gobernador de Chihuahua Javier Corral lanza nuevas amenazas contra El Diario de Juárez

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- El gobernador del estado Javier Corral amenazó otra vez con tomar “acciones legales más fuertes” en contra de El Diario y su propietario.

De acuerdo con medios locales, al mandatario de Chihuahua se le cuestionó sobre un incidente que tuvo el domingo pasado un reportero y un fotógrafo del medio impreso “El Diario” con el jefe de escoltas del gobernador.

Esta persona, Juan Manuel Escamilla, reaccionó de manera agresiva para impedir que el gobernador fuera fotografiado en una reunión partidista con empleados de gobierno.

"No ha habido ningún incidente como el que se dice, acuérdese que este periódico, usted se refiere a El Diario, ya no saben qué inventar, cuentan muchas mentiras, ya no tienen escrúpulos, ya no respetan ni a sí mismos en las mentiras que cuentan porque están molestos por todo el camino legal que he decidido ejercer en contra de la estrategia de extorsión de Osvaldo Rodríguez Borunda y también adelanto que se van a poner peor he, porque voy a continuar con otras acciones legales más fuertes", mencionó.

En conferencia de prensa, Javier Corral acusó al medio de comunicación de falsear información:

"Hay que tener mucho cuidado de lo que dicen, no les crean, han perdido todo prestigio, toda credibilidad, ya la gente dice, ´ya chole´ con El Diario, hoy cuentan otra mentirota con lo del Insabi porque ya no tiene escrúpulos Osvaldo, ya decidió mentir, falsificar, distorsionar, calumniar, pero pues a nosotros eso no nos va a intimidar, cree que con eso vamos a desistir de nuestras acciones legales, tenemos una ruta y vamos a exhibir al extorsionador en toda su dimensión", agregó.

De acuerdo a la nota publicada por El Diario, Escamilla dijo en tono agresivo al reportero "¿Por qué no te sales?, ¿Qué no te dijeron que es una reunión privada?", pese a que los periodistas no se encontraban dentro del salón sino en los pasillos del hotel.

(Con información de Pulso San Luis Potosí)