Gobernador de Tamaulipas no tiene miedo al gobierno de AMLO

Benito López

TAMPICO.- Al afirmar que nadie más le puede pedir que se vaya, solo los tamaulipecos que lo eligieron, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca hoy advirtió que dará la batalla a las acusaciones en su contra por presunto lavado y enriquecimiento ilícito.

García Cabeza de Vaca, en su primer acto público con empresarios del sur de Tamaulipas, tras su regreso de la Ciudad de México, donde ante el Congreso de la Unión pidió ser notificado del desafuero y de las acusaciones de la FGR en su contra, dijo que no tiene miedo a las denuncias que enfrenta.

"Yo voy a dar la batalla, voy a sacar adelante a Tamaulipas", aseveró.

"Y déjenme decirles", manifestó, "yo vengo de un Gobierno legítimo, tan legítimo como el del Gobierno federal, porque alcancé el 51 por ciento de los votos en mi Estado, con el respaldo de las y los tamaulipecos y los únicos que pueden decir que me vaya, son ustedes los tamaulipecos, nadie más".

En su mensaje ante los socios del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, (Ciest), advirtió que no se someterá al Gobierno federal.

"Y quedarse callado ante un Gobierno federal sin razón, eso no se me da", subrayó.

Dijo que ante las acusaciones en su contra, le han preguntado si no tiene miedo.

"Si no tuve miedo para enfrentar a un régimen que llevaba 86 años, no tuve miedo para poder enfrentar a los grupos criminales que tenían sometido a Tamaulipas, ustedes creen que yo voy a tener miedo a un sistema político que quiere someter a Tamaulipas, eso no va a pasar, ni hoy, ni mañana, ni pasado", externó.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la declaratoria de procedencia de desafuero del Gobernador panista por delincuencia organizada, recursos de procedencia ilícita y fraude fiscal.

