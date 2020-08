Gobernador de Querétaro despide a su secretario particular

Mayolo López

Ciudad de México.- Francisco Domínguez, Gobernador de Querétaro, informó que destituyó a su secretario particular, Guillermo Gutiérrez Badillo, para que se deslinden responsabilidades sobre el video en el que aparece recibiendo presuntos sobornos.

En Twitter, el Mandatario afirmó que no sabía de estos actos y que dio parte a la Contraloría del Estado para que el funcionario rinda cuentas.

Con relación a lo difundido: pic.twitter.com/84Ug71D1Sh — Pancho Domínguez (@PanchDominguez) August 17, 2020

"Como siempre, en apego a la ley, determine el cese inmediato de Guillermo Gutiérrez Badillo, para que se contribuya en el esclarecimiento y deslinde de responsabilidades del video difundido, ante la autoridad competente", indicó Domínguez.

"Por eso, con independencia de las facultades legales que pueden tener en este tema autoridades federales o estatales, he decidido separar del cargo a dicha persona y dar parte a la Contraloría del Estado para que, en su carácter de servidor público, de cuenta de sus actos"

Video de soborno no ha sido presentado ante FGR

El video de una entrega de dinero a representantes del Senado, difundido en las últimas horas por redes sociales, no ha sido presentado aún por Emilio Lozoya a la Fiscalía General de la República (FGR), informaron fuentes de la dependencia federal.

"Esa prueba todavía no ha sido presentada ante la Fiscalía", dijo una fuente de la institución a cargo de Alejandro Gertz Manero, consultada por REFORMA.

En el video en cuestión, un supuesto funcionario de Pemex aparece entregando paquetes de dinero en efectivo a Rafael Caraveo Opengo, ex Secretario Técnico del Senado, y Guillermo Gutiérrez Badillo, secretario privado de Francisco Domínguez, Gobernador de Querétaro.

La grabación fue difundida ayer domingo a las 20:00 horas en una cuenta de Youtube registrada a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, hermano del ex director de Pemex, aunque esta tarde la defensa de este último informó que el perfil es falso y presentará una denuncia por suplantación de identidad.

La semana pasada, al presentar una denuncia contra el ex Presidente Enrique Peña Nieto y el ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray, Lozoya entregó a la FGR un video que demostraría los sobornos al Senado para la aprobación de las reformas estructurales, aunque al parecer no se trata del mismo difundido en las últimas horas.