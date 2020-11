Gobernadores impugnan la extinción de fideicomisos y AMLO les contesta

Ciudad de México.- Gobernadores de la Alianza Federalista presentaron ante la Suprema Corte de Justicia controversias constitucionales contra la desaparición de 109 fideicomisos, con lo que la Federación dispuso de una bolsa de al menos 68 mil millones de pesos.

En un comunicado, la agrupación precisó que cada Mandatario formuló por separado su recurso, atendiendo los criterios y afectaciones particulares en cada entidad por esta medida.



"En su momento hicimos pública nuestra confianza en la autonomía del Poder Legislativo sin que este hiciese válida dicha facultad centralizando en el Ejecutivo Federal recursos fundamentales para el desarrollo económico, social y cultural de México.



"Pese al resultado, ponderamos una vez más la virtud institucional de los medios de control y garantía constitucional, pues confiamos que la Corte tomará en cuenta, con apego al derecho y a la razón, la importancia y la urgencia de nuestro reclamo por todo lo que significa para el futuro del país y de miles de mexicanas y mexicanos", anotó la organización, que integra a 10 Gobernadores.

Es propaganda electoral: AMLO

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró propaganda las controversias que Gobernadores de la Alianza Federalista presentaron contra la desaparición de 109 fideicomisos.

"Están en su derecho de hacerlo, esa es mi opinión y la autoridad competente va a resolver", respondió al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia de prensa mañanera.

¿Podría detener la entrega de recursos?, se le insistió.

"No, no, esto tiene que ver más con la temporada, con las elecciones, es propaganda, pero tampoco está mal, ahora sí que como diría el filósofo, no está bien pero tampoco está mal", dijo.

Cuando cambia la mentalidad de un pueblo, cambia todo. Conferencia matutina. https://t.co/WZvZOifdlc — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 26, 2020

