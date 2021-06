Gobernadores electos de Morena van por replantear a la Conago

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que los gobernadores electos de Morena plantearán un nuevo modelo de operación para la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

En conferencia de prensa, tras un encuentro privado, aseguró que se terminó el uso de la Conago como instrumento de politiquería.

"Todos se han pronunciado por revisar la Conago, se trata de plantear un nuevo modelo de relación de los estados en que seremos mayoría, se acabó la Conago como instrumento de politiquería como instrumento de estar exigiendo recursos al Gobierno Federal sin revisar el presupuesto, se va a replantear esta relación para tener un nuevo modelo de interlocución y cooperación con el ejecutivo", puntualizó.

El líder morenista descartó que se trate de una "imposición", pero insistió en que el funcionamiento de la Conago podrá modificarse porque la mayoría de la Conferencia la tendrán los gobernadores emanados de Morena.

"Vamos a hacer mayoría los gobiernos estatales de Morena, entonces es hacer un replanteamiento de la Conago, porque algunos gobernadores la utilizaron para hacer politiquería y pedir más recursos cuando nunca revisaron en qué estaban gastando.Tenemos la oportunidad histórica para establecer una nueva visión del federalismo", reiteró.

Delgado Carrillo recordó que los miembros de la alianza federalista fueron quienes se salieron de la Conago, y dijo que si no aceptan un replanteamiento, los morenistas podrían por crear su propia organización.

"No es que ellos quieran o no quieran, somos mayoría, ellos se separaron, los pedinches se separaron, los peleoneros se separaron. Lo que queremos es que prevalezca una relación diferente de comunicación e interlocución con el gobierno federal, y será eso o hacer una una nueva agrupación conformada por los gobernadores de la cuarta transformación", expresó.

Como parte de la nueva forma de gobernar en el país, los mandatarios locales descartaron buscar una modificación del Pacto Fiscal.

"No es necesaria ninguna modificación, el gobierno hace un esfuerzo extraordinario en materia de austeridad, no comparto la visión de la Alianza Federalista porque solo extiende la mano al Gobierno Federal para pedirle el recurso que el gobierno tampoco tiene, no buscaremos ninguna modificación", detalló el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo.

En el acto también estuvieron presentes Marina del Pilar (Baja California); Víctor Castro, (Baja California Sur); Indira Vizcaíno (Colima); Evelin Salgado (Guerrero); Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán); Miguel Angel Navarro (Nayarit); Rubén Rocha (Sinaloa); Lorena Cuéllar (Tlaxcala; y David Monreal (Zacatecas), quienes firmaron una carta compromiso en la que hicieron votos para gobernar bajo los principios éticos de no mentir, no robar, y no traicionar, combatir la violencia hacia mujeres y cualquier forma de discriminación, mandar con austeridad republicana y combatir la corrupción, además de muchas otras como el clientelismo, corporativismo, "y otras prácticas que obstaculicen la democracia".

Finalmente, a pregunta expresa de EL UNIVERSAL, los gobernadores dijeron que trabajarán de la mano con el Presidente de la República, pero que no serán incondicionales.

"Somos demócratas, republicanos, tenemos un profundo reconocimiento hacia nuestro Presidente porque su estatura política y moral va más allá de obediencias, no creo que haya el más mínimo asomo del Presidente de tener a incondicionales, tendrá compañeras y compañeros para construir una República del bienestar. Es un honor estar con Obrador para trabajar, no para ser incondicionales", concluyó Víctor Castro, mandatario electo de Baja California Sur.