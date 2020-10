Gobernadores rechazan intentos de “fragmentar” a México

Ciudad de México.- Los 10 gobernadores de la Alianza Federalista y quienes recientemente abandonaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), aseguraron que la fragmentación nunca ha estado en su agenda, solo buscan la edificación de un federalismo funcional y respetuoso.

A través de un mensaje en su cuenta en la red social de Twitter, los gobernadores opositores al gobierno Federal dijeron que este nuevo federalismo devuelva a los estados y municipios más recursos que los que ahora les brinda.

Y agregaron que solo exigen lo que por justicia les corresponde.

"La fragmentación de #México nunca ha estado en la agenda de la #AlianzaFederalista. Buscamos la edificación de un federalismo funcional y respetuoso que devuelva a estados y municipios más recursos que ahora. Solo exigimos lo que por justicia nos corresponde", postearon los gobernadores.

Cabe recordar que la Alianza Federalista la integran los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco; de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; de Jalisco, Enrique Alfaro; de Colima, Ignacio Peralta; de Michoacán, Silvano Aureoles; de Chihuahua, Javier Corral; de Nuevo León, Jaime Rodríguez; de Durango, José Rosas Aispuro; y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Esto sabemos del pleito AMLO y gobernadores

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los gobernadores de la Alianza Federalista que plantearon un rompimiento del pacto federal.

López Obrador señaló que la distribución del presupuesto se hace con una fórmula y "no a capricho", además que no se le debe nada a ningún estado e incluso "hasta nos deben, si hacemos cuentas" porque no han pagado impuestos.

El presidente López Obrador señaló que para salirse del pacto fiscal se debe reformar la Constitución.

¿Por qué amenazaron con salir del pacto?

Tras ratificar su rechazo al recorte del gasto federalizado en 2021 y la extinción de 109 fideicomisos, gobernadores de oposición agrupados en la Alianza Federalista tomaron la palabra al presidente Andrés Manuel López Obrador para consultar a su población si sus entidades se mantienen dentro del pacto federal y si los recursos que generan se deben entregar a la Federación.

Los mandatarios de Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Coahuila y Michoacán anunciaron una consulta para saber si sus estados permanecen en el pacto federal.

Este lunes dijeron que romperían con el pacto federal si el Gobierno central no atiende el recorte al presupuesto, la falta de respeto y comunicación con las entidades.

Los gobernadores "tomaron la palabra" a López Obrador y utilizaron sus respectivas cuentas de Twitter para realizar una consulta a la ciudadanía.

Martín Orozco, de Aguascalientes; Silvano Aureoles, de Michoacán; Enrique Alfaro, de Jalisco; Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco"; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, preguntaron en redes sociales si deberían abandonar el pacto.

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, también aceptó el reto del Presidente.

¿Qué dice el Presidente de la consulta en los estados?

Sobre la realización de la consulta anunciada por los mandatarios estatales, López Obrador lo consideró "muy bueno" pues la gente debe conocer toda la información.

"Que no se engañe, porque dicen los recortes nos afectan, ¿en qué les afectan? Si los recortes los está haciendo el gobierno federal y aplican para los gastos del gobierno federal", expuso.

"Esto es por convicción, si los gobernadores siguen utilizando aparatos de protección y aviones privados, pues eso es otro asunto, pero no se les obliga a que haya austeridad en los estados", dijo.

