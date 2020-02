Gobierno de AMLO descarta emergencia por Covid-19 en México

CIUDAD DE MÉXICO.- En el primer informe técnico diario sobre la presencia del Covid 19 en México, autoridades consideran que no hay emergencia relacionada con el coronavirus.

El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell consideró que la situación en México no se considera como una emergencia. Sin embargo, reveló que son tres los casos confirmados en el país, dos en la Ciudad de México y uno en Sinaloa.

Además, aseguró que hasta el momento, el Gobierno de México no tiene considerado tomar medidas extremas como cierre de puertos o aeropuertos, ya que los casos son aislados.

En conferencia en Palacio Nacional, indicó que a esta resolución llegaron tras la sesión extraordinaria que realizaron este viernes con el Comité Nacional para la Seguridad en Salud y el Comité Nacional de Emergencia.

López-Gatell dijo que no aspiran a mitigar el virus, sino a controlarlo.

"No es posible, en ningún país del mundo, tener cero casos. Lo que se puede es mantener a raya y en buen control la propagación del virus. Tendríamos éxito si logramos mantener en control los pequeños brotes comunitarios", dijo.

Autoridades analizan tres escenarios por el Coronavirus Covid-19 en México

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud explicó que se plantearon tres escenarios para México, que son situaciones epidemiológicas, pero que no necesariamente ocurrirán los tres.

El escenario uno, que actualmente ocurre en el País, es el momento de la importación y se caracteriza porque hay pocos casos que se contagian en otros países.

El escenario dos consiste en una persona que llega y transmite el virus a dos personas más.

El escenario tres, afirmó, en el que ya existan casos en varias regiones del país, agregó.

Además, López-Gatell llamó a la ciudadanía a no caer en mitos sobre el Covid-19, y en específico, pidió no realizar compras de pánico de gel antibacterial y cubrebocas, ya que no son necesarios.

Además, destacó que los cubrebocas sencillos o aquellos que tiene agujeros para "respirar", no sirven como medida preventiva.

Checa el video de la conferencia de prensa

(Información en proceso)