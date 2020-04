Ciudad de México.- Al iniciar la semana, en el Centro Histórico, 97 por ciento de los negocios estaban cerrados, pero ahora son 95 por ciento, por lo que se realizaron clausuras, expuso la Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez.

"Se decidieron clausuras y se van a cerrar algunas calles del Centro Histórico, porque no queremos aglomeraciones", comentó Rodríguez.

El acceso a la calle Corregidora, que conduce a La Merced, fue restringido con policías y cintas plásticas, para reducir la afluencia a las ferreterías consideradas esenciales.

Inspectores de la Secretaría de Gobierno y del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) llevan a cabo la colocación de sellos de suspensión de actividades en varios negocios, para acatar la emergencia sanitaria, agregó la funcionaria.

Anoche, el Subsecretario de Bienestar y Promoción para la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que hasta 15 por ciento de las empresas nacionales no han acatado las disposiciones relativas al cierre de negocios no esenciales y dijo que a partir de hoy iniciaría un operativo de la Procuraduría de Defensa del Trabajo, para sancionar a estas empresas y, de no proceder al cierre inmediato, se les clausurará.

El 15% de los negocios no esenciales del país no ha cerrado y son los que corren peligro de ser sancionadas, porque no ha habido de su parte una contribución completa para la reducción de contagios.